Meteo, quando finisce il caldo? Ora lo sappiamo. Violenti temporali e grandine

Meteo, caldo africano sull'Italia. Ma non durerà...

C'è una data per la fine del super-caldo africano record. Finalmente! Vediamo che cosa scrive il sito www.ilmeteo.it.

Ci aspetta una fine di Luglio con tante sorprese dal punto di vista meteorologico: la tendenza con le proiezioni per le prossime settimane è sorprendente!

Ma andiamo con ordine. Dopo questa fase a dir poco bollente che si protrarrà sostanzialmente almeno fino al 22-23 del mese, con temperature (anche da record) ben oltre i 35-40°C su molte delle nostre regioni, qualcosa potrebbe iniziare a muoversi proprio nell'ultima parte di Luglio.

Se analizziamo il quadro sinottico generale previsto sul Vecchio Continente, (mappa qui sotto), possiamo notare come alle alte latitudini, diciamo tra Isole Britanniche e Islanda, siano presenti vaste aree di bassa pressione (cicloni, indicate con le lettere "B") ricolme di aria fresca e instabile di origine Polare. Più sotto, invece, troviamo l'ormai granitico anticiclone africano (Caronte), con il suo carico rovente di masse d'aria in arrivo dal deserto del Sahara.





fonte www.ilmeteo.it