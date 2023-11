Meteo, tempesta sull'Italia. Venti fortissimi. Pericolo. Flash ++ultim'ora++

Meteo tempesta, avviso meteo

Avviso meteo: è imminente una tempesta di vento con raffiche ad oltre 90-100 km/h su molte delle nostre regioni.Attualmente sono già in atto venti settentrionali su buona parte del medio e alto Adriatico e su tutto il mar Tirreno: le correnti in arrivo sono gelide e acuiranno pesantemente la sensazione di freddo. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.



TEMPESTA DI VENTO



La nostra attenzione va tuttavia alla notte di Venerdì 24 e le prime ore di Sabato 25 Novembre quando il passaggio di un fronte freddo nord-atlantico, carico di aria gelida proveniente dal Nord Europa, scivolerà verso il bacino del Mediterraneo impattando contro le Alpi. La differenza di pressione atmosferica che si verrà a creare tra i due versanti alpini (circa 20 hPa di differenza tra la Svizzera e l'Italia) causerà venti violentissimi da Nord (favonio o Föhn) specie nel settore alpino e prealpino della Lombardia.Su queste zone sono previste raffiche superiori ai 100 km/h: massima attenzione poi alla fascia di territorio della Valle Padana compresa tra Varesotto, Milanese, Monza-Brianza, Bassa Bergamasca, Pavese, Lodigiano dove sono attese raffiche fino a 70-90 km/h. Attenzione anche alle coste della Liguria: qui la Tramontana potrà raggiungere e localmente superare i 100km/h.

Nel corso di Sabato 25 Novembre la tempesta di vento insisterà su buona parte del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori: sulla Sardegna soffierà intensissimo il Maestrale fino a 90 km/h, così come lungo le coste tirreniche di Sicilia, Calabria e Campania.La sensazione di freddo verrà acuita ulteriormente proprio dal forte vento forte: si parla appunto di effetto windchill. Con questo termine si indica quel fenomeno per il quale, in presenza di vento, la temperatura percepita dal nostro corpo risulta inferiore rispetto a quella reale. Insomma, più il vento è intenso e più la temperatura percepita è bassa: generalmente questo fenomeno provoca un abbassamento nella percezione della temperatura nell'ordine di circa 3°C per ogni 10 km/h di velocità del vento. Facciamo un paio di esempi: se ci sono 15°C reali, ma il vento soffia a 50 km/h, la temperatura percepita sarà di 0°C; se ci sono 6°C e il vento soffia a 30 km/h, la temperatura percepita sarà di -3°C.