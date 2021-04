Meteo: vento, pioggia e neve. Incursione invernale sull'Italia. Le previsioni

Meteo: vento, pioggia e neve. Incursione invernale sull'Italia

Incursione fredda di stampo invernale sull'Italia: calo delle temperature e neve anche a bassa quota. Lieve aumento termico da giovedì grazie all'alta pressione che riporterà il sole sull'Italia. Le previsioni meteo.

Meteo, freddo invernale. Poi torna il sole, ma con gelate notturne al nord

Incursione fredda di stampo invernale sull'Italia secondo le ultime dal meteo. Il vento gelido farà calare bruscamente le temperature mentre le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote davvero molto basse. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che la giornata di martedì 6 aprile sarà compromessa dal maltempo che dopo aver attraversato molto velocemente il Triveneto e parte della Lombardia nelle prime ore del giorno (neve a Trieste), si concentrerà soprattutto su Emilia Romagna e regioni centrali. Sull'Appennino emiliano-romagnolo la neve potrebbe scendere fino a quote prossime alla pianura, mentre sugli Appennini i fiocchi imbiancheranno i paesi sopra i 4-500 metri se non localmente a quote più basse. In questa fase di maltempo il Sud Italia e la Sardegna saranno esclusi a parte qualche pioggia possibile in Campania e sulle coste tirreniche calabresi. Successivamente il tempo andrà lentamente migliorando con le ultime precipitazioni sugli Appennini centro-meridionali nella giornata di mercoledì. Ma a questo punto saranno le temperature a diventare protagoniste; gelate notturne diffuse interesseranno gran parte delle città del Nord e delle zone interne del Centro, mentre di giorno non si salirà oltre i 12-14°C. Il vento inoltre ci farà percepire temperature ancora più basse. Questa fase invernale terminerà giovedì e venerdì quando l'alta pressione riporterà il sole su tutte le regioni con un generale seppure lieve aumento termico.

METEO PREVISIONI

Martedì 6. Al nord: molto instabile al Nordest e parte della Lombardia con rovesci sparsi e nevicate a bassa quota. Al centro: peggiora sulle regioni peninsulari con temporali e neve in collina. Al sud: peggiora un po’ in Campania, sole altrove.

Mercoledì 7. Al nord: poco nuvoloso, neve sui confini alpini. Al centro: un po’ instabile sugli Appennini con nevicate in collina, sole altrove. Al sud: piogge sparse e nevicate sugli Appennini, sole in Sicilia.

Giovedì 8. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo. Al sud: cielo poco nuvoloso