Meteo weekend, caldo finito. Piogge abbondanti, anche il Primo Maggio

Meteo, piogge per il weekend del Primo Maggio



Ci sono conferme: nel corso del lungo weekend che si concluderà con la festività del 1° Maggio ci sarà un severo peggioramento del tempo a causa del transito sull'Italia di un insidioso ciclone. Lo scrive il sito www.ilmeteo.it.



Attenzione, le conseguenze non saranno identiche su tutte le regioni, molto dipenderà dalla traiettoria di questa insidiosa figura atmosferica. Ma certamente non saranno giorni né tranquilli, né asciutti.

E dire che il lungo fine settimana si aprirà Sabato 29 Aprile all'insegna di una pressoché totale stabilità atmosferica garantita dalla presenza, seppur non del tutto granitica, di un campo di alta pressione. Ebbene, si tratterà solo di un inganno in quanto già nel corso della serata e della successiva notte si avvertiranno i primi segnali di un nuovo cambio del tempo e scoppieranno pure i primi temporali al Nord Ovest.

Come cartina qui sotto, sarà questo il preludio a un ben più corposo peggioramento atteso per Domenica 30 Aprile quando è previsto il sopraggiungere di correnti d'aria fredde ed instabili che piloteranno una perturbazione in discesa dal Nord Europa (colori azzurrino e verde) la quale darà il via ad una fase di intenso maltempo.









L'Italia, e in particolare il Centro-Nord, rischia di trovarsi in una sorta di "zona di convergenza" in cui interagiscono masse d'aria di origine diversa (aria fredda di origine e polare e quella calda preesistente). Proprio in questa "terra di nessuno" avvengono i contrasti maggiori e più pericolosi: il calore che si accumula nei bassi strati dell'atmosfera aumenta il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi (occhio agli allagamenti e alluvioni lampo) e pericolose grandinate.

Il vortice è destinato poi ad approfondirsi sul mar Ligure e a dar vita a quella che in gergo meteo viene definita "Genoa low": si tratta di un'area di bassa pressione, ovvero un ciclone, in grado di scatenare violente precipitazioni.

La giornata più a rischio sarà proprio quella del Primo Maggio: piogge e i temporali attesi per la Festa dei Lavoratori. La maggiore probabilità di fenomeni sarà ancora una volta a carico del Nord e dei settori tirrenici (in rapida estensione poi a quelli adriatici) dove saranno frequenti rovesci temporaleschi, localmente anche molto intensi e accompagnati da episodi grandinigeni. I maggiori spazi soleggiati li avremo invece sulle due Isole Maggiori anche se soffieranno intensi venti di Maestrale e di Ponente.

Insomma, dopo i capricci del tempo che hanno caratterizzato il Ponte del 25 Aprile, il lungo wekeend che si concluderà con la festività del Primo Maggio rischia di essere compromesso su gran parte dell'Italia. Male per chi aveva programmato qualche gita fuori porta o dei giorni di relax, bene invece per le nostre assetate terre, attanagliate ormai da mesi dal grave problema della siccità.