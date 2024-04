Meteo weekend: clamoroso! Per la prima volta nel 2024 oltre i 30 gradi

Tutto confermato: nel corso del prossimo weekend i termometri saliranno per la prima volta ad oltre 30°C in maniera diffusa e dunque non solo all'estremo Sud. Tra Sabato 6 e Domenica 7 Aprile sarà l'anticiclone di origine africana "Narciso" a dettare legge su tutta l'Italia, provocando un vero e proprio anticipo d'Estate nel cuore della Primavera. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Si tratterà di una fase meteo-climatica anomala per il mese di Aprile, con valori che si porteranno diffusamente oltre le medie di circa 8-9°C su quasi tutto il nostro Paese. Segno dei cambiamenti climatici in atto i campi di alta pressione si stanno rafforzando sempre di più con valori sempre più elevati; nel fine settimana avremo un primo assaggio di quella che potrebbe essere una stagione estiva a dir poco rovente.

Nel corso di Sabato 6 Aprile ci aspettiamo tanto sole e temperature in aumento da Nord a Sud (è questa la novità, visto che il caldo era sì già arrivato nei giorni scorsi, ma quasi esclusivamente al Sud. Le temperature sono previste in deciso aumento e si porteranno fin verso i 30°C per la prima volta, oltre che sulle due Isole Maggiori e sulle regioni meridionali, anche su parte del Nord, specie nei fondivalle (sotto i 300 metri di quota) del Trentino Alto Adige. Farà caldo anche in montagna: pensate che potremo registrare fino a 18-20°C a circa 2000 metri di quota, come avviene in genere a Luglio (lo zero termico è previsto ad oltre 4000 metri di quota).Temperature massime previste nel corso di Sabato 6 Aprile

Nel corso della giornata di Domenica 7 Aprile l'anticiclone riuscirà a rafforzarsi ulteriormente garantendo tanta stabilità atmosferica e, soprattutto, un ulteriore aumento dei valori termici: in città come Bologna, Firenze, Roma e Napoli si potranno tranquillamente sfiorare i 25/26°C grazie alle correnti calde in risalita dal Nord Africa.