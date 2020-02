Weekend, torna il maltempo al centro-nord, neve sulle alpi

Meteo weekend, torna la neve sulle alpi e la pioggia al centro-nord, attesi peggioramenti dopo il fine settimana

In questi giorni assisteremo ad una graduale sconfitta dell’alta pressione che verrà cacciata dal flusso perturbato Nordatlantico che ha tutto l’intenzione di scendere di latitudine, influenzando il tempo anche sull’Italia. Il team del sito iLMeteo avvisa che fino a venerdì due perturbazioni colpiranno principalmente il Centro-Sud (settore tirrenico) con rovesci sparsi e nevicate sugli Appennini sopra i 1000 metri.

Meteo weekend, peggioramenti da sabato con nubi in aumento al nord e in Toscana e piogge in Nordovest

La nostra attenzione però si concentra al weekend quando una perturbazione più intensa interesserà il Nord e parte del Centro. La giornata di sabato partirà con un tempo soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio invece assisteremo ad un rapido peggioramento del tempo con nubi in aumento al Nord e in Toscana e prime piogge al Nordovest.

Meteo Weekend, la neve scendera copiosa sulle alpi

Domenica il fronte perturbato si estenderà al resto del Nord, alla Toscana, all’Umbria e fino al Lazio. Le piogge risulteranno moderate o forti su Lombardia e Nordest, la neve scenderà copiosa sulle Alpi a partire dagli 800 metri circa. Qualche rovescio interesserà anche Toscana, Lazio e Umbria.

Il team del sito iLMeteo avverte che questa perturbazione farà da apripista ad un più marcato peggioramento atteso da lunedì e poi martedì quando la formazione di un vortice ciclonico provocherà una fase di maltempo a tratti intenso che colpirà quasi tutta l’Italia.