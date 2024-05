Milano, targa a Baslini e Fortuna a 50 anni dal divorzio

Nella giornata del 13 maggio di quest’anno si conteranno 50 anni dal referendum che ha confermato la legge introduttiva al divorzio in Italia. E proprio il 13 maggio 2024, alle ore 11.00, il Comune di Milano apporrà una targa in memoria di Antonio Baslini e Loris Fortuna.

Le parole del consigliere Giampaolo Berni Ferretti

"Dopo la scomparsa di Carlo Tognoli nel 2021 - afferma Berni Ferretti - "chiedevamo, scrivendo in una lettera pubblica, di intitolare a Loris Fortuna (un grande riformista milanese), che ha consentito ai milanesi di ricordare che è esistito un socialismo italiano, che ha modernizzato il paese con scelte pragmatiche e rilevanti per la vita dei cittadini tutti e in particolare dei più fragili, essendo tutt’ora di ispirazione per amministratori, non solo di centrosinistra. Da quell' atto (la lettera pubblica), sono partito per il lavoro sulla delibera sulla targa dedicata alla memoria di Antonio Baslini (liberale) e Loris Fortuna, che recitava Difensori dei diritti civili e padri sulla legge sul divorzio, precursori di iniziative legislative a tutela delle libertà umane. Le giovani generazioni - continua Ferretti - considerano il diritto di una coppia a vivere insieme nell’amore come un diritto normale e scontato e il clero cattolico ha fatto molti passi in avanti nel rapporto con i fedeli divorziati. Molti quindi ignorano che quando negli anni '60 la Lega Italiana per l'istituzione del divorzio è nata, quasi 10 anni prima di quel voto era un'associazione ritenuta quasi carbonara e clandestina. La targa - continua Ferretti - che la Giunta di Milano ha approvato nello scorso dicembre, dopo il voto del Consiglio del Municipio 1, è destinata ad omaggiare inoltre i tanti altri esponenti politici nazionali, come Marco Pannella e Mauro Mellini, ma anche i semplici cittadini che concorsero a creare e promuovere la Lega Italiana per l'istituzione del divorzio. Crediamo, allora, che sia un gesto dovuto alla memoria di questi grandi uomini che la targa sia affissa proprio nel maggio che vide 50 anni fa l’Italia diventare un Paese più moderno".

Il contributo di Marco Pannella

"Ricordiamo che Fortuna e Baslini - prende poi parola Gianni Rubagotti, uno dei firmatari della lettera pubblica Una biblioteca per Loris Fortuna - furono i protagonisti della battaglia per il divorzio grazie a Marco Pannella. Considero la targa un regalo di compleanno per lui (è nato nel 2 maggio nel 1930), che ricorderemo, come ogni anno, in Via Marco Pannella di fronte al carcere di Pavia, domenica 19 maggio (anniversario della sua morte) alle 11, e poi nei Giardini Marco Pannella, non ancora inaugurati, il pomeriggio dello stesso giorno alle ore 15. E forse anche con un salto alla via Marco Pannella di Mantova la domenica dopo".