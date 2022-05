Ancora hacker, attacco di phishing all'Ats Insubria

Dopo gli attacchi hacker degli scorsi giorni all'ospedale Sacco-Fatebenefratelli, all'Ats Insubria e' stata rilevata la probabile presenza di un attacco di phishing per il quale sono in corso gli approfondimenti necessari su alcune caselle di posta elettronica. A parte il momentaneo disagio, l'impatto appare minimo. Lo comunica in una nota la direzione generale welfare della Regione Lombardia spiegando che Ats intende riattivare progressivamente tutti i servizi partendo da software e posta elettronica con le necessarie precauzioni al fine di effettuare opportune analisi che permettano di comprendere meglio l'accaduto.

Impatto minimo per l'utenza

Sono stati prelevati alcuni file infetti che sono stati inviati al Cyber Security Operation Center di Aria Spa per verifiche. A parte il disagio per gli operatori dell'Azienda, l'impatto per l'utenza e' minimo. Il servizio per alcune caselle di posta e' gia' stato riavviato e per altre in fase di riavvio.

