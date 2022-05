Violenza e prevenzione: anche in Italia ci vorrebbero i "Dispatcher"

Il "Dispatcher" negli USA è un vero e proprio eroe

L’omicidio di Alice Scagni ha acceso un dibattito sull’operato delle forze dell’ordine, tanto da mobilitare la Procura di Genova. Secondo quanto rivelato da Ansa, la famiglia si era rivolta molteplici volte alla polizia per segnalare le minacce di Alberto, fratello e carnefice di Alice. L’ultima denuncia poche ore prima della morte della vittima.

La famiglia Scagni avrebbe accusato le forze dell’ordine di aver sottovalutato la gravità della situazione ignorando lo stato psichico alterato in cui versava Alberto, un uomo definito dal marito di Alice come “fortemente disturbato e con propositi omicidiari ben definiti”. Tante denunce eppure nessun provvedimento. Quale ingranaggio si è inceppato nella giustizia italiana? Il problema è a valle, dunque legato alla polizia e a chi si occupa delle denunce? La Procura di Genova vuole vederci chiaro e ha aperto un’indagine contro ignoti.

L’omicidio di Alice potrebbe essere una delle tante tragedie annunciate. In Italia non mancano i casi di denunce cadute nel vuoto. Come fronteggiare ed evitare omicidi così efferati? Un modo ci sarebbe. Negli Stati Uniti c’è una figura cardine, il cosiddetto Dispatcher.

In caso di allerta, la telefonata al 911 mette in contatto il soggetto in pericolo con il Dispatcher, il membro della polizia specializzato nelle chiamate d’emergenza. L’operatore sfrutta un linguaggio semplice e confortante per rassicurare la vittima e valutare la gravità della situazione in cui si trova. C’è persino un canale su YouTube, dove si vedono gli interventi – apprezzatissimi - delle Forze dell’Ordine, che spesso sono determinanti nel far scattare gli aiuti necessari per salvare una vita in pericolo.

I film ispirati alla figura del "Dispatcher"

La figura è talmente consolidata da aver ispirato un film, che però è nato nella vecchia Europa. “Il colpevole – The guilty” è un film danese del 2018 (titolo originale “Den skyldige”) che si svolge interamente in un centralino, nel quale il protagonista cerca di gestire al meglio una richiesta di aiuto telefonica. Candidato all'Oscar per il miglior film straniero nel 2019, il film è poi stato oggetto di un remake americano grazie a Nine Stories e Jake Gyllenhaal, che ne hanno acquistato i diritti. Con lo stesso Gyllenhaal nei panni del protagonista, il nuovo “The guilty” (2021) è stato acquistato da Netflix, così come la pellicola originale.

Il Dispatcher e il codice che incastra gli uomini violenti

Negli USA è facile ricorrere a parole d’ordine tra vittima e Dispatcher. Il caso più comune? Telefonare al comando della polizia per ordinare una pizza. Parole che non insospettiscono l'uomo violento accanto a chi chiama, ma che permettono all’operatore di captare al volo la gravità della situazione e inviare i rinforzi. In questo caso, siamo noi europei ad aver importato l’invenzione americana, che oggi rappresenta anche in Italia un’arma di difesa contro chi subisce violenza all’interno delle mura domestiche.

Sarebbe molto utile imitare anche il rilievo dato alla particolare figura professionale del Dispatcher, che potrebbe aumentare la tutela nei confronti delle vittime di violenze e minacce. Si tratterebbe di un primo step preventivo. Molte volte però nei distretti di polizia si accantonano denunce su denunce, basti pensare ai casi di femminicidio accompagnati da esposti accatastati sui tavoli delle forze dell’ordine.



