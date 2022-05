"Il bonus da 200 euro del governo penalizza le famiglie mono-reddito"

Bonus 200 euro, Durigon: "La Lega in Parlamento farà di tutto per correggere questa grave discriminazione"



"In Consiglio dei ministri il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto con forza che il bonus da 200 euro anti-inflazione venisse esteso anche altri soggetti, tra i quali i percettori del reddito di cittadinanza. Il rischio però è che il provvedimento varato penalizzi le famiglie mono-reddito”.

Lo dichiara ad Affaritaliani.it il deputato della Lega Claudio Durigon.

"Presenteremo un’interrogazione (anche a seguito dell'articolo di Affaritaliani.it di martedì 3 maggio) per comprendere come far intervenire il governo: prendiamo ad esempio una vedova o un vedovo, magari con figli minori a carico, che ha un reddito da 36mila euro all’anno. Dallo Stato non riceverà nessun sostengo, nonostante le difficoltà legate all'aumento dei prezzi.



"Seguendo sempre l'esempio limite, una famiglia, invece, con padre, madre e figli minori a carico, con un reddito da 34mila euro all'anno per ogni genitore, e quindi con un reddito familiare da 68mila euro all’anno, avrà dallo Stato un bonus di 400 euro, 200 per ogni genitore. Si tratta di una stortura che non possiamo accettare, e di cui naturalmente i solerti ministri di Pd e M5S non si sono accorti. La Lega in Parlamento farà di tutto per correggere questa grave discriminazione e contiamo sul sostegno di tutti i gruppi politici e ovviamente anche del governo".

