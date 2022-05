Centrodestra, vertice saltato. Salvini dice no al proporzionale. Esclusivo

Oggi la priorità di Salvini è il sostegno a imprese e famiglie

Nessun incontro in agenda tra i leader del Centrodestra. Niente da fare. L'annunciato vertice tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi - che Ignazio La Russa aveva dato per certo entro il fine settimana - al momento non è stato fissato e molto probabilmente slitterà ulteriormente a data da destinarsi. D'altronde, come spiegano fonti della Lega, Salvini è impegnato full time nell'attività di governo. Ieri mattina c'è stato alla Camera un vertice del centrodestra di governo, che ha lavorato ad una proposta tecnica che consentirà di recepire le modifiche su Delega Fiscale e Catasto richieste dai leader al Presidente del Consiglio Mario Draghi.



"Con spirito di responsabilità nei confronti del Paese e del governo, ma con assoluta fermezza nel contrastare ogni possibile forma di patrimoniale e aumento delle tasse sulla casa, lavoriamo per migliorare un provvedimento utile agli italiani, rafforzando, tra l’altro, la parte finalizzata all’emersione dei cosiddetti immobili fantasma", spiegano fonti del Carroccio. Il tutto si è poi chiuso con un accordo con Palazzo Chigi e con grande soddisfazione da parte della Lega per aver ottenuto che non ci sarà alcun aumento delle tasse. Successivamente, Salvini ha incontrato per più di un'ora il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. Al colloquio era presente anche il senatore Armando Siri, coordinatore dei Dipartimenti del partito.



Il leader della Lega si è presentato con un corposo dossier: "Non a caso sta dedicando la giornata alle questioni economiche, visto che questa mattina ha partecipato a una riunione del centrodestra di governo a proposito di Delega Fiscale e Catasto. Si tratta di argomenti su cui Salvini si sta spendendo personalmente", spiegano sempre fonti leghiste. Insomma, il segretario della Lega - che parlando con i suoi più stretti collaboratori ha smentito categoricamente un'apertura al sistema elettorale proporzionale come ha invece dichiarato il senatore Dem Andrea Marcucci - è concentrato sull'attività di governo con particolare attenzione ai dossier economica. L'obiettivo, come dichiarato, resta quello dell'unità del Centrodestra alle prossime elezioni politiche. Ma oggi la priorità di Salvini è il sostegno a imprese e famiglie.

