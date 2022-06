Apre a Milano il famoso ristorante e locale Hard Rock Cafè

Arriva anche a Milano il negozio Hard Rock Cafè, il primo nel capoluogo lombardo. Si trova al 5 di via Dante in zona Duomo.

Il ristorante, che avrà due palchi per la musica live, "offrirà un’esperienza multisensoriale, dove food, drink e musica di alta qualità si mescolano in un'atmosfera glamour con riferimenti all’arte italiana, tutto in perfetto stile rock ‘n’ roll".





