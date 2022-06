Assolombarda: "La riforma di Delrio incompleta"

"Una riforma rimasta incompleta, che non ha dato i risultati aspettati. Questo è lo stato dell'arte della riforma Delrio sugli enti locali e serve dare maggiori competenze alla citta' metropolitana, anche per venire incontro alle aziende".

Alessandro Spada: "Tema città metropolitana sempre più centrale per noi"



A dirlo Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, durante un incontro sulla citta' metropolitana di Milano organizzato dalla Cgil. "Il tema della citta' metropolitana è sempre più centrale per noi e per quanto riguarda la riforma Delrio, purtroppo è rimasta incompleta e non ha dato i risultati aspettati. Piu' volte abbiamo richiesto di chiudere questo grande buco che è la riforma che è iniziata, ma che è rimasta lì'" ha esordito Alessandro Spada.



Alessandro Spada: "Sfia Pnrr ha tempi e tematiche precise"

"La sfida del Pnrr ha dei tempi e delle tematiche molto precise, con delle competenze molto precise che non possono venir scaricate sui Comuni, soprattutto su quelli piu' piccoli, ed e' fondamentale che la citta' metropolitana venga rafforzata in questo momento storico" ha continuato il presidente di Assolombarda. "Quel che dev'essere fatto e' completare quella parte tra doveri e competenze della citta' metropolitana che fa si' che ci si perda in quelli che poi vengono definiti i meandri della burocrazia. Serve dare maggiori competenze su trasporti, viabilità che sono quelli piu' evidenti in un territorio che e' unico. Le aziende sono integrate in un territorio ampio e le infrastrutture sono decisive".



