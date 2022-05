Coldiretti Lombardia, con "Hannibal" e siccità rischio tilt per colture

ll livello del fiume Po al Ponte della Becca (Pavia) - secondo un'analisi della Coldiretti - è sceso a -2,7 metri rispetto allo zero idrometrico, piu' basso che a Ferragosto di un anno fa. Il piu' grande fiume italiano e' praticamente irriconoscibile con una grande distesa di sabbia che occupa la gran parte del letto del fiume fondamentale per l'ecosistema della pianura padana dove per la mancanza di acqua - precisa la Coldiretti - e' minacciata oltre il 30% della produzione agricola nazionale e la meta' dell'allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo. Una conferma dei cambiamenti climatici in atto - spiega la Coldiretti - che hanno modificato la distribuzione sia stagionale che geografica delle precipitazioni, con un aumento degli eventi estremi e la tendenza alla tropicalizzazione. Per risparmiare l'acqua, aumentare la capacita' di irrigazione e incrementare la disponibilita' di cibo per le famiglie, in Lombardia - conclude la Coldiretti regionale - si sta lavorando sul recupero delle cave dismesse o comunque non piu' utilizzate come bacino di accumulo di riserve idriche strategiche, cosi' come sollecitato piu' volte da Coldiretti. Al momento sono 70 le cave dismesse individuate da ANBI Lombardia in collaborazione con Regione che rispondono ai requisiti previsti per la raccolta e lo stoccaggio delle acque

