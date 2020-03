Coronavirus, cooperative sociali lombarde perdono milioni di euro ogni giorno

Secondo quanto riportato da Redattore Sociale nell’articolo “Coronavirus, per le cooperative sociali lombarde una perdita di 5 milioni di euro al giorno” di Dario Paladini, in base alle stime Confcooperative-Federsolidarie tà sarebbero davvero ingenti i danni dell'emergenza sanitaria in corso sulle cooperative: “tra appalti e servizi sospesi, sono giorni difficili per tutte quelle imprese che si occupano di assistenza alle persone, di educazione o offrono prodotti culturali”, un esercito composto da “circa 20 mila i lavoratori”, spesso organizzati in piccole cooperative. Tra gli effetti collaterali del coronavirus ci sarebbe tra l'altro anche un impoverimento culturale, dovuto al fatto che ci sono meno iniziative culturali nelle scuole e nei quartieri.