Coronavirus, Fontana: "Il Governo non ha condiviso informazioni"

"Contro di me e contro i lombardi si attenua quel clima di odio e di rivalsa, alla fine la ragione e la verita' trionfano. Poco alla volta emergono le verita' nascoste e si scopre che il Governo non ha condiviso con le Regioni alcune informazioni che avrebbero permesso a quest'ultime di organizzare al meglio la propria difesa contro il virus assassino". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dopo che il Consiglio regionale ha respinto la mozione di sfiducia presentata dalle minoranze nei suoi confronti. "La mozione di sfiducia presentata in Regione Lombardia dalle opposizioni e' stata oggi respinta con 49 no, 29 si' oltre ad un astenuto tra le forze di minoranza, segno che la stessa istanza non e' stata in grado di convincere tutti. Guardiamo avanti", ha commentato Fontana. "La ripartenza della Lombardia e' iniziata e allo stesso tempo, come lombardi - ha aggiunto il governatore - stiamo mantenendo alte le misure anti contagio, i risultati positivi sono dalla nostra parte ma non dobbiamo abbassare la guardia. Il 'Piano Fontana' ha messo a disposizione delle imprese e dei Comuni importanti risorse, alcuni progetti sono in fase di gara, altri sono addirittura sulla linea di partenza. La Lombardia sta tornando grande, questo e' l'aspetto che piu' mi e' a cuore, la polemica politica puo' ferire ma si esaurisce nel breve termine. La Lombardia accelera la ripresa, questo e' il dato che conta"