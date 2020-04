Coronavirus: in calo decessi e ricoveri. Milano ancora 'non sotto contro'



In Lombardia le persone positive al coronavirus sono 59052 con un aumento di 1460 casi. Ieri c'era stato un aumento di 1.544 casi. I decessi sono 10621, con una crescita di 110 mentre ieri c'erano stati 273 morti in piu', un dato quindi "molto inferiore a quello di ieri e dopo tanti giorni c'e' trend riduzione", come ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

Calano i ricoveri che sono arrivati a 11969, con una riduzione di 57 posti mentre i ricoverati in intensiva sono 1176, con un aumento di 2.

Ancora alti i dati del contagio a Milano e provincia: i casi accertati sono 13.682 con +412 (ieri 520): "un dato che non possiamo ancora considerare sotto controllo" ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, nella diretta facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus. A Milano citta' i nuovi casi sono 193 (ieri 262 ) per un totale di 5.561.

"Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Lombardia è in lento decremento, e mostra una diminuzione dei casi più gravi". Lo ha spiegato Danilo Cereda, dell'Unità di crisi della Regione Lombardia, mostrando alcuni grafici durante la diretta Facebook. Secondo gli ultimi dati della Regione, ieri i nuovi ricoveri in terapia intensiva sono stati 2, per un totale di 1.176 posti occupati. "Il problema è che coloro che entrano restano in terapia intensiva per molto tempo", ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione, intervenendo sul tema.