Coronavirus, in Lombardia +1292 casi. F. Sala: "Il trend migliora"

Su 128286 tamponi effettuati, oggi il totale dei positivi in Lombardia è 46065, con un aumento di 1292 casi rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 1351 (+9) pazienti. I decessi sono in tutto 7960 (+367). I ricoverati non in terapia intensiva sono 11762 (-165), i dimessi sono 24992 di cui 12229 con un passaggio in ospedale. A livello provinciale questi i dati: Como 1205 (+18), Varese 1002 (+65), Monza Brianza 2633 (+90), Milano 10004 (+482) di cui 4018 (+203) a Milano città. Lodi 2189 (+32), Pavia 2285 (+105), Sondrio 517 (+33), Lecco 1552 (+36), Bergamo 9171 (+132), Brescia (+159), Mantova 1782 (+46), Cremona 3974 (+33).

"Il trend migliora, ma va valutato su un arco di 4/5 giorni. Non bisogna comunque abbassare la guardia", ha commentato il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.