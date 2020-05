Coronavirus in Lombardia: 54 decessi e 462 nuovi casi in 24 ore

Coronavirus in Lombardia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 54 decessi e 462 nuovi casi positivi. Numeri in controtedenza rispetto ai soli 24 morti e 175 positivi registrati ieri. I tamponi effettuati sono stati 14.918. Si registrano 167 guariti e 8 ricoverati in meno in terapia intensiva (sono attualmente 244). I ricoverati non in terapia intensiva scendono di 56 unità e sono attualmente 4.426 in totale. Nel Milanese 102 positivi in più, di cui 49 a Milano.