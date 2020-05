Coronavirus in Lombardia: 577 positivi e 63 decessi

In Lombardia, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 577 nuovi positivi al coronavirus e 63 decessi. Dall'inizio dell'epidemia si contano 78.105 contagi e 14.294 morti. Questo quanto emerge dai dati forniti dalla Regione Lombardia. Ieri i positivi erano stati +526, due giorni fa +533; mentre i decessi +42 ieri e +47. I tamponi effettuati sono stati 7.978 (in totale 418.835), mentre ieri ieri 7.155.

In Lombardia restano stabili a 532 i pazienti covid-19 in terapia intensiva, mentre gli altri ricoverati scendono di 195 unita' a 6.414. Questi i dati comunicati dalla Regione Lombardia. In terapia intensiva ieri si erano registrati -13 pazienti, due giorni fa -18; mentre gli altri ricoverati avevano fatto registrare +80 e -99.

Sono piu' alti di ieri ma piu' bassi di due giorni fa i contagi da coronavirus nel milanese. Oggi, infatti, nella citta' metropolitana si sono registrati +186 casi (in totale 20.254), mentre a Milano +48 (8.539). Nel milanese ieri c'erano stati +118 contagi e due giorni fa +249; mentre in citta' +41 e +115. Nelle altre province, da segnalare l'aumento di casi a Bergamo (+85 rispetto ai +59 di ieri, per un totale di 11.538) e Brescia (+94 rispetto a +29, in totale 13.122). Meno casi invece a Cremona (+3 oggi e +18 ieri, totale 6.109), Lecco (+16 rispetto a +54, totale a 2.360), Lodi (+15 invece di +30, 3.062) e Monza e Brianza (+27 rispetto a +78, 4.850). Stabili Mantova e Pavia.