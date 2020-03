Coronavirus, Sala: "Per Milano momento difficile come anni di piombo"

"Questo e' un momento molto difficile, per trovarne uno cosi' dobbiamo guardare agli Anni di piombo. Ma io ne ho passati di peggiori nella mia vita. Non e' che faccio il tranquillo di facciata, sono stanco, ma so che contando sulle risorse di questa citta', ci riprenderemo. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala su Corriere.tv.

"Governo estenda sostegni anche alla zona gialla"

"Credo che il governo debba fare alcune cose: estendere quello che si e' immaginato per la zona rossa alla gialla" come "i 500 euro al mese per gli autonomi, una cassa integrazione in deroga anche per chi ha meno di 15 dipendenti" per il settore alberghiero, e "minimo rinviare il pagamento dei tributi o immaginare che per due o tre mesi i tributi non si pagano". "Difficile - ha aggiunto Sala - e' capire quante risorse ci saranno in meno per capire chi sostenere di piu' senza scontentare nessuno e fare una cosa giusta".

Coronavirus, Sala: "Aziende, sperimentate lo Smart working"

"Non c'e' occasione migliore per provare a sperimentare lo Smart working. Noi lo abbiamo concesso a 500 dipendenti comunali. Anzi non e' una concessione ma una opportunita'. Lancio un invito alle aziende: provateci, e' veramente il momento in cui serve" il tele lavoro.

"Ritorno alla normalità? Anche tra due mesi"

"Non bisogna cadere nell'ottimismo di maniera ma neanche nel pessimismo, parlavo con degli amici imprenditori in Cina e mi dipingevano un ritorno alla normalità per il loro business adesso, che vuol dire un paio di mesi e potrebbe essere così anche per noi". Quanto al fatto di essere "determinati nel trovare cambiamenti nel nostro modo di vivere e controllare meglio le possibilità di contagio - ha aggiunto Sala - non posso che essere d'accordo con quanto il governo ha deciso: serve in questo momento essere abbastanza rigidi, queste regole le determinano altri, la Regione e il governo ma io non le discuto e le faccio applicare". Per Milano, ha spiegato il sindaco "sto lavorando su due binari insieme: il primo è la contingenza e quindi il tenere botta. I servizi del comune di Milano hanno continuato a funzionare, non abbiamo assenteismo. Dall'altro lato, sto già pensando a come rilanceremo la città e questo è fondamentale. Alcuni mi accusano di essere troppo ottimista ma bisogna essere così, un po' perché ottimista lo sono di natura ma penso anche che sia necessario immaginare cosa già" come sarà il rilancio. "Io - ha ribadito Sala - sto già pensando a che tipo di piano internazionale farò e come si sosterranno i settori critici"