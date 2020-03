Coronavirus, tutti negativi i tamponi della Giunta regionale. VIDEO

Coronavirus, tutti negativi i tamponi della Giunta regionale

Sono tutti negativi gli esiti dei tamponi per l'accertamento del coronavirus effettuati ieri ai componenti della Giunta regionale a seguito della positivita' riscontrata per l'assessore Alessandro Mattinzoli. “Sto riposando e sono assolutamente tranquillo”, ha fatto sapere l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, ricoverato agli Spedali Civili di Brescia. “Desidero rivolgere un ringraziamento al direttore generale dell’Asst Garda e a tutto lo staff del Pronto soccorso di Desenzano: mi stanno seguendo con umanità e competenza. Il mio pensiero va a tutto il personale sanitario che in questi giorni sta lavorando senza tregua e ho potuto constatare di persona quello che sta facendo in modo davvero straordinario. Il mio pensiero va inoltre alla mia famiglia già in quarantena, ma sta bene, al mio staff e tutti i dipendenti di Regione. Un grazie al presidente Attilio Fontana e a tutta la giunta per i messaggi che mi arrivano e a tutte le persone che mi stanno incoraggiando”.



Il messaggio di Alessandro Mattinzoli



"Buona giornata a tutti. Tengo a farvi sapere che il mio morale è buono, sono tranquillo, nonostante, per ora, la febbre non abbia intenzione di mollare". Così l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli, dal nosocomio bresciano dove è ricoverato. "Sono felice - ha aggiunto l'esponente della giunta - che tutti i miei colleghi di Giunta siano risultati negativi. Un mio pensiero va alla sanità lombarda, non che ce ne fosse bisogno, ma ho avuto la riconferma che siamo una eccellenza a livello europeo. Ho ricevuto le prime cure nel presidio di Desenzano del Garda e adesso sono ai Civili di Brescia" "Noi contagiati - ha sottolineato - siamo veramente in ottime mani e guariremo sicuramente tutti. Un saluto alla mia famiglia, a tutti i lavoratori e collaboratori di Regione Lombardia, a partire dal mio staff e dalla mia Direzione e un pensiero agli imprenditori che anche loro, non contagiati, stanno vivendo un momento difficile". "Servono, sicuramente, - ha concluso l'assessore regionale Alessandro Mattinzoli - dei provvedimenti straordinari perché la nostra Lombardia e il nostro Paese possano ripartire. Forse questa è l'occasione buona per sbloccare la burocrazia e sbloccare le infrastrutture. Ciao a tutti".

Sul fronte emergenza sanitaria, tra le novità di cui l'assessore al Welfare Giulio Gallera ieri in conferenza stampa c'è l'acquisto ‘CPAP’ (Continuous Positive Airway Pressure), degli speciali caschi che aiutano i pazienti a respirare. Questi dispositivi serviranno per non aggravare la situazione di pazienti con un quadro clinico non particolarmente complesso e non ancora ricoverati in terapia intensiva. "Secondo gli esperti – ha spiegato Gallera - i pazienti colpiti da Coronavirus possono avere bisogno di assistenza respiratoria, ma non per forza di un ricovero in terapia intensiva". Nei Cpap viene indotto ossigeno così da aiutare i pazienti a respirare senza che si spostino dalla Pneumologia.