Elezioni europee, Renzi sarà in campo: "Mi candido con il centro"

Il senatore Matteo Renzi si candiderà alle elezioni europee. Lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa tenuta a Milano dove ha illustrato il progetto che vorrà rappresentare. "Ci candideremo alle europee con il brand de 'Il centro' - ha fatto sapere il leader di Italia Viva - e non saremo soli: abbiamo nove mesi per mostrare il nostro percorso. Il mio è un appello a tutti i dirigenti di Italia Viva a mettersi in gioco. E il primo a mettersi in gioco sarò io candidandomi al Parlamento europeo". Renzi si candiderà nel collegio del capoluogo lombardo.

"L'Europa rischia di saltare"

In merito alla sua candidatura, l'ex premier ha spiegato di aver preso la decisione "non perché alla ricerca di una ulteriore riga del mio curriculum, ma per affermare che bisogna dare una sveglia all'Europa altrimenti si va tutti a casa. L'Europa rischia di saltare - ha spiegato - e penso sia fondamentale che nei prossimi 9 mesi si vada a chiedere il voto di chi non vuole lasciare l'Europa nelle mani dei sovranisti alla Le Pen e dei populisti di sinistra".