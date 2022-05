Epatiti, Moratti: "Restano nove bimbi sotto osservazione"

Epatiti, Moratti: "Nove bimbi sotto osservazione"

"Il numero dei bambini sotto osservazione rimane lo stesso", cioe'nove. Lo ha detto la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della presentazione del progetto "Palla al centro" all'istituto Beccaria. "Ovviamente stiamo monitorando con grande attenzione questa nuova patologia che e' diffusa non soltanto da noi in Regione ma anche in altri Paesi" ha aggiunto. "Pero' e' sotto controllo, la stiamo monitorando".

