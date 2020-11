Fontana: "Trend positivo si rafforza. Vicini all'allentamento delle misure"

"Anche oggi buone notizie: il trend positivo si rafforza. In Lombardia ben 15.749 guariti con 246 persone dimesse dai reparti sub-intensivi. Il rapporto dei positivi su oltre 42.000 tamponi è del 12%. Risultato di sacrifici e responsabilità che ci avvicina ad un allentamento delle misure. Teniamo alta la guardia. Sempre!", lo scrive il governatore lombardo Attilio Fontana sulla sua pragina Facebook.

Crescono dunque le attese per un imminente passaggio della Lombardia a zona arancione che potrebbe avvenire già questo fine settimana. "Noi siamo pronti. Lo sforzo dei lombardi ha dato quei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. E' giusto che si possa il prima possibile iniziare una riapertura lenta, graduale, che deve essere accompagnata da un grandissimo senso di responsabilità, perché non dobbiamo ricadere a breve in un'altra situazione di criticità, ma è giusto farlo", aveva dichiarato ieri l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Sulle tempistiche dell'eventuale passaggio alla zona arancione, che dovrebbe essere richiesto venerdì dalla Lombardia "ci stiamo confrontando col Governo. Non so se partiremo il lunedì oppure già il sabato", aveva spiegato poi Gallera.