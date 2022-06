Già condannato per mafia, la Dia sequestra 4 aziende a imprenditore calabrese

Arresti domiciliari e sequestro di beni per oltre cinque milioni di euro nei confronti di un uomo, di origini calabresi e residente in provincia di Milano, ritenuto gravemente indiziato del reato di trasferimento fraudolento di beni e valori. L'indagato era già stato condannato per associazione mafiosa. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla Dia di Milano. In corso il sequestro preventivo di quattro complessi aziendali (con volumi d'affari conseguiti nell'ultimo anno per oltre 8 milioni di euro), numerosi beni mobili strumentali, immobili e conti correnti per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro.

L'imprenditore agiva in barba alle normative antimafia del settore

Le indagini hanno consentito di ricostruire un reticolo societario, operativo nel settore delle cave, del trasporto e dello stoccaggio di materiali inerti e di rifiuti da demolizione, formalmente gestito da prestanome, ma nei fatti diretto unicamente dall'indagato. In dettaglio, le attività investigativehanno messo in luce come, proprio grazie alla "copertura" fornita dai prestanome, l'imprenditore, peraltro già in passato condannato per reati di traffico di stupefacenti e associazione mafiosa abbia potuto operare anche quale subappaltatore e subfornitore aggirando la normativa antimafia di settore.

