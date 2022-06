Giacomo Milano sbarca nel Tigullio: bistrot a Santa Margherita

Giacomo Milano approda nel Tigullio, location molto frequentata dai milanesi che apprezzano le location del gruppo fondato nel 1958 da Giacomo Bulleri. Che ora si espande con un bistrot a Santa Margherita Ligure.

Cristian Taormina: "Abbiamo scelto un'altra meta classica per i milanesi"

Già noto per le location milanesi – tra cui Da Giacomo e Giacomo Arengario – e per la presenza in Toscana con Giacomo Pietrasanta e il nuovo Giacomo al Salviatino, Bulleri arriva per la prima volta in Liguria. “Dopo l’esperienza in Versilia, dove siamo dal 2018 – dice il general manager Cristian Taormina, come riporta Pambianco – abbiamo scelto un’altra meta classica per i milanesi. E certamente in questi due anni abbiamo visto un rinascimento del Tigullio e di tutto il litorale, non solo perché dopo il Covid sono tornati i turisti a livelli superiori al pre-pandemia. In realtà l’offerta stessa sta crescendo in termini di qualità, in particolare a Santa Margherita”.

Taormina: "Filosofia rispecchia quella dei locali milanesi"

“La filosofia rispecchia quella del locale storico con una differenza essenziale: la nostra offerta di carne qui è sostituita da un menu di pesce dal Tigullio. Il mood però rimane però rilassato, frizzante e punta molto sull’aperitivo con un piccolo menu degustazione in condivisione”, spiega il manager.

