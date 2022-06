Guadagnare con la mente. Andrea Gilardoni e i percorsi di possibilità

C’è una legge cui non si sfugge! Ciò che pensiamo determina ciò che diciamo, ciò che diciamo ciò

che facciamo, e ciò che facciamo il risultato che ottieniamo. Dunque, se vogliamo cambiare il

nostro “fuori” dobbiamo partire dal nostro “dentro”.



Questo l'assunto del nuovo libro di Andrea Maurizio Gilardoni, imprenditore e formatore, "Guadagnare con la mente" (Mind Edizioni), un testo motivazionale che contiene due concetti chiave: il primo è che non conta da dove si parte ma dove si vuole arrivare, il secondo è che i soldi non sono mai il vero problema per chi non riesce. Molte delle scelte che si fanno, prosegue l'autore, sono risposte automatiche alle situazioni che ci si presentano. Rispondere automaticamente agli stimoli e alle circostanze ha un pregio: si va veloci e

senza fatica. E ha un difetto: ci si allontana da se stessi, dalla propria autenticità. Agire in base a credenze inconsce che non ci appartengono o non ci appartengono più, ci porta fuori strada, verso una meta che, in quanto estranea, sarà incapace di farci sentire bene. L'obiettivo del libro è scoprire che si può imparare a conoscere e a governare la nostra mente e che passare “da una mente che mente a una mente che rende” significa soprattutto ritrovare la strada di casa. La strada del ben-essere e dell’autenticità. Conoscere e riplasmare se stessi ci farà guadagnare in termini di consapevolezza, responsabilità, autenticità e libertà.

La ricchezza non è peccato



Nel libro Gilardoni sdogana anche il concetto di ricchezza: molta gente è convinta che il denaro sia una cosa sporca e si arrabbia perché i ricchi spesso scandalizzano con la loro irriverente ostentazione. Ma la ricchezza non è soltanto ostentazione: “può essere anche qualcosa di molto positivo. Il denaro può diventare creazione di posti di lavoro, può generare reddito per molte persone, può essere impegnato per risanare il pianeta o per fare opere di beneficenza. Se si fanno onestamente, con intelligenza e tanto lavoro, fare soldi non è reato!”



Dalla ristorazione al real estate





Andrea Maurizio Gilardoni è noto nel mondo dell’imprenditoria e della formazione del real estate, fondatore tra l'altro di Case Italia, attiva nel settore delle aste e dei crediti immobiliari, e di Rendimento Etico, la prima piattaforma italiana di crowfounding immobiliare che nei primi due anni di attività ha erogato oltre 45 milioni di finanziamenti. In parallelo ha sviluppato un'attività formativa nell'area motivazionale. Nato in una famiglia di ristoratori, nei primi trent’anni della sua vita ha vissuto nella convinzione di essere sulla strada giusta. Ma quando è nata la sua prima figlia, sì è reso conto che non era quella la vita che desiderava. Andando controcorrente, ha deciso di reinventarsi partendo dalla mente. L’ha interrogata, l’ha ripulita dalle vecchie incrostazioni passando al setaccio pensieri e convinzioni, l’ha riplasmata in modo che generasse quelle parole e quelle azioni che lo avrebbero portato a cambiare vita. Era il 2007: da allora ha ideato aziende milionarie e corsi di formazione in cui trasmette ogni giorno il suo “messaggio di possibilità”. Scoprire la possibilità insita nell’impossibile è una delle sue più grandi e sorprendenti capacità.

Con questo libro si propone di aiutare le persone a scovare il “possibile” che c’è in tutti noi in modo

che chi lo desidera possa cambiare vita.



Andrea Maurizio Gilardoni, Guadagnare con la mente, Mind Edizioni, pagine 256, € 19,00

