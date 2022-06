Il Politecnico di Milano nel top 10% delle università di eccellenza mondiali

Continua la scalata del più importante ranking universitario del mondo: per il primo anno il Politecnico di Milano entra nel top 10% delle università di eccellenza globali, raggiungendo la 139° posizione mondiale e confermando la 1° posizione in Italia nel prestigioso Qs World University Ranking 2023.

Continua il trend positivo dell'università

Questi dati confermano il trend positivo dell’università, che negli ultimi sei anni ha scalato ben 48 posizioni.In dettaglio il Politecnico raggiunge la 96° posizione mondiale nell’Academic reputation, l’indicatore che valuta i pareri di oltre 150mila accademici di tutto il mondo. L’Employer reputation, che misura l’opinione di oltre 40mila datori di lavoro sulla preparazione degli studenti usciti dall’università, vede il Politecnico in 80°posizione. È stato possibile raggiungere questi risultati grazie a delle azioni ben precise portate avanti dal Politecnico di Milano negli ultimi sei anni.

I segreti del successo: consolidamento rapporto con il territorio e con le aziende e internazionalizzazione

Tra queste, infatti, rientra quella di consolidare il rapporto con il territorio e con le aziende, che passa attraverso il sostegno alle start-up locali e allo sviluppo d’impresa, con la creazione di numerosi Centri di Ricerca Congiunti (JRC).In crescita anche l’attrattività del Politecnico di Milano verso professori e ricercatori stranieri e verso gli studenti internazionali. Questi dati dimostrano il successo del processo di internazionalizzazione che il Politecnico è riuscito a portare avanti in questi anni, diventando così una delle “European Leading University”, capace di guidare la ricerca e l’innovazione scientifico-tecnologica, per partecipare a uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Il Politecnico di Milano ha realizzato forti alleanze con le più prestigiose Università tecnologiche europee, con il fine di dare vita a un nuovo spazio accademico per l'interazione tra progresso scientifico, impresa, ambiente e società.

