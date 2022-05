Incidente in via Padova, donna ricoverata in codice rosso

Una donna - riporta Milano Today - è stata investita da un auto nella notte tra martedì 17 maggio e mercoledì 18 maggio, intorno alle 3. E' accaduto in via Padova dove sono subito accorsi ambulanza e polizia locale.

Diversi traumi nell'impatto

La 48enne è stata soccorsa per i molteplici traumi riportati nell''impatto e trasportata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori - riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza - la donna era sveglia. Al momento si trova ricoverata in prognosi riservata. Gli agenti della locale sono al lavoro per comprendere le cause dell'incidente.

