Lombardia 2023, Letta: "Puntiamo a coalizione larga"

Sono molto fiducioso perchè mi sembra ci sia una discussione ampia che sta emergendo e sono molto contento anche perche' vedo che il centrodestra si sta convincendo a mantenere la candidatura dell'attuale presidente". Lo ha dichiarato oggi il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano, in merito alle elezioni amministrative che si terranno in Lombardia il prossimo anno.



Letta: "Bene che la candidatura si decida entro i mesi estivi"



"Un nome per il candidato dell'opposizione ancora non è stato fatto, ma "è bene che la candidatura si decida entro i mesi estivi". "Noi puntiamo ad avere una coalizione larga e penso che il mese di settembre sia quello giusto. Noi continueremo questa discussione con la massima tranquillita'", ha affermato il segretario dem. Ora "non bisogna ne' accelerare, ne' rallentare", ha chiosato Letta.





