Maltratta bimba disabile, arrestata assistente scolastica

Un'assistente scolastica e' stata arrestata in flagranza dai Carabinieri di Brescia per maltrattamenti pluriaggravati e lesioni aggravate commesse ai danni di una bambina disabile che seguiva a scuola. Le indagini scattate eranote dopo la denuncia dei genitori che avevano notato sul corpo della figlia inconfutabili segni di violenza fisica e anche un evidente cambio di umore nella piccola.

Maltratta bimba disabile, scoperta tramite le telecamere nascoste

Gli accertamenti avviati dai militari dell'Arma, coordinati dal dipartimento soggetti deboli della procura di Brescia, con l'installazione di telecamere nascoste in aula hanno documentato con chiarezza le ripetute violenze fisiche inflitte dalla maestra alla bambina. I carabinieri sono dunque intervenuti immediatamente nella scuola, portando via dall'aula la donna che e' stata portata in carcere in attesa dell'udienza di davanti al gip.

