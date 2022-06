Maria Elena Boschi a Sesto San Giovanni e a San Donato Milanese

Mercoledì 8 giugno la Capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi sarà prima a Sesto San Giovanni e poi a San Donato Milanese, per alcune visite ad importanti realtà locali (Co+Fabb e Kalpa Srl a Sesto e Centro Sportivo nel parco E. Mattei a San Donato, a seguire pranzo elettorale) e per sostenere i candidati sindaco Massimiliano Rosignoli a Sesto San Giovanni (lista Sesto Liberale e Democratica) e Gianfranco Ginelli (e la lista Insieme per San Donato/ItaliaViva) a San Donato Milanese, e con loro tutti i candidati di Italia Viva nei rispettivi consigli comunali.

La presidente dei deputati di Italia Viva sarà accolta dai coordinatori provinciali Lucia Caridi e Gianluca Pomo e dalla coordinatrice regionale On. Maria Chiara Gadda.

