Migranti, Sala: "Milano non si girerà dall'altra parte"

"In Italia il fenomeno migratorio continua a occupare grande spazio nel dibattito pubblico e politico. La mia opinione coincide con quella che espresse un anno fa il premier Mario Draghi, che disse che bisogna incentivare canali di immigrazione legali rivolgendo un richiamo all'Europa che dovrebbe impegnarsi di più seguendo il modello dei corridoi umanitari". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del tema dell'immigrazione nel suo podcast quotidiano Buongiorno Milano. "I corridoi umanitari servono, impediscono l'azione dei trafficanti di morte, servono tra Libia ed Europa del Sud per salvare chi si trova nei campi di detenzione gestiti da Tripoli", ha aggiunto Sala che ha ribadito come la città di Milano "conferma sempre la sua vocazione all'accoglienza e all'integrazione. Solo a febbraio Milano ha sottoscritto la Carta per l'integrazione dei rifugiati elaborato con Unhcr". "Di fronte a un fenomeno che occuperà le decadi a venire, noi non ci gireremo dall'altra parte", ha concluso.

Sala: "Polizia locale, a Milano a dicembre altro personale"

Giuseppe Sala è stato invece oggi al Viminale per incontrare il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e con i sindaci di Roma e Napoli. Al termine dell'incontro ha commentato: "E' stato detto dell'aumento dell'organico (delle forze di polizia locale, ndr): sono d'accordo con il ministro, ma e' chiaro che noi vogliamo di piu'. A dicembre arrivera' altro personale, un passo e' stato fatto".

Sala: "Oggi a Milano c'è più paura per la criminalità in strada"

"A Milano sono cambiati i reati sentiti dai cittadini: prima c'era attenzione al furto in casa, ma oggi invece c'e' piu' paura per la criminalita' in strada. Milano e' una citta' che si muove tanto, abbiamo 5 metropolitane, e i cittadini sono attenti che con tutto questo muoversi non ci siano problemi". Cosi' Sala, nel corso della conferenza stampa al Viminale, a Roma, dopo la riunione - a cui hanno partecipato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e i prefetti delle tre citta' - con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Nell'incontro si e' parlato delle problematiche comuni alle tre maggiori citta' metropolitane per avviare iniziative condivise, utili al loro superamento.