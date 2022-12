Innovation by Ania: a Roma il summit su innovazione e sostenibilità

Gli scatti d'Affari

Innovation by Ania, terza edizione: innovazione e trasformazione digitale per favorire la crescita delle imprese

Si è tenuta a Roma la terza edizione dell’evento “Innovazione e sostenibilità: le assicurazioni con il Paese” organizzato da ANIA e dalla Fondazione ANIA, per discutere su innovazione e sostenibilità, quali elementi imprescindibili nel processo di messa in sicurezza e di rilancio per l’economia del Paese. A presenziare all’evento, la Presidente dell’ANIA Maria Bianca Farina, il professore dell’Università Bocconi Alberto Mattiello, e Cristiano Camponeschi, Partner di Deloitte – Officine Innovazione, che ha presentato “Innovazione e assicurazioni: una risposta concreta ai nuovi bisogni di cittadini e imprese”, curata da Deloitte, azienda leader nei servizi di consulenza e revisione.

“Innovazione e sostenibilità, questi sono i temi”, ha detto la Presidente Farina in apertura dell’evento a Roma. "Siamo tutti consapevoli di come l’innovazione sia un fenomeno ineludibile e di come sia, soprattutto, una grandissima opportunità sulla quale è doveroso e necessario confrontarsi regolarmente. Niente come lo scambio di esperienze può aiutarci a crescere e trasformare la tecnologia in una leva a nostro favore, a favore della nostra industria e della società in genere, non contro di essa. Questi anni ci hanno dimostrato, ancora una volta, che l’innovazione non si ferma nonostante gli shock finanziari, sanitari, geopolitici. Al contrario, ad ogni evento ‘epocale’ che investe l’Europa e il mondo intero, la trasformazione tecnologica e l’adozione dell’innovazione vivono fortissime accelerazioni in un numero crescente di ambiti, favorendone il cambiamento”.