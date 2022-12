Annalisa Chirico: "Il Qatar-gate spazza via i miti della sinistra. Superiorità morale e diritti umani? Ecco la verità"

"Il Qatar-gate ci insegna due cose la superiorità morale della sinistra: non esiste. Se ancora qualcuno ci credeva, penso in questi giorni tra il caso Soumahoro scopriamo che anche la compagna è indagata e adesso il caso Qatar-gate, con Panzeri al centro di un traffico che passava per le Ong. Francesco Giorgi uomo del Pd che dice ai pm: "Attraverso le Ong facevamo girare i quattrini". Bene ci racconta davvero che la superiorità morale non esiste, non è né di destra né di sinistra. A sinistra hanno sempre avuto una particolare tendenza a ritenersi moralmente superiori, puri purissimi, che dobbiamo essere tutti più buoni, più accoglienti, terzomondisti di professione. Bene tutto questo viene abbattuto di fronte alla verità delle centinaia di migliaia di euro trovate nelle case degli indagati".