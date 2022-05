Milan, Sala: "Scontento da interista ma contento da sindaco"

"Ovviamente da interista non posso che rosicare un po'. Da sindaco non posso, al contrario, che essere contento perchè alla fine anche queste cose creano interesse per la citta', creano economia, bene per hotel e ristoratori".

Sala: "Il Milan ha dimostrato di essere una società molto organizzata"

Lo ha dichiarato Giuseppe Sala a margine della commemorazione odierna del trentennale della strage di Capaci ai giardini Falcone e Borsellino, commentando lo scudetto conquistato dal Milan ieri. "Avremo un altro anno con due squadre in Champions League, non sta a me giudicar la performance della squadra ma il Milan ha dimostrato di essere una società molto ben organizzata, con un ottimo dirigente come Maldini una persona in cui mi riconosco in tante cose" ha aggiunto Sala.

Sala: "Pioli è un grande allenatore"

"Lo considero un amico. Pioli è un grande allenatore, un gentiluomo, e Scaroni sa il fatto suo. Oggettivamente questo scudetto lo hanno meritato. Bene anche il fatto che ieri nella confusione i problemi siano stati limitati. Un'altra occasione di festa senza troppi problemi", ha poi spiegato. Riguardo alla possibilita' di accogliere in Comune la squadra vittoriosa, Sala ha spiegato che "ieri sera con Scaroni e Pioli ci siamo scambiati dei messaggi, stiamo vedendo se riescono a venire a Palazzo Marino". "C'e' un po' il tema che tutti partono, se si riesce bene altrimenti qualche occasione la creeremo", ha concluso Sala.

