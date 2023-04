L'Oscar del Fuorisalone a SolidNature di Van Loon e Margheri

Si è conclusa l’edizione 2023 di Fuorisalone Award, riconoscimento che ha premiato i contenuti e gli allestimenti svelati durante la Milano Design Week, dal 17 al 23 aprile.

Tra i 12 eventi selezionati, il più votato dalla community è SolidNature - Beyond the Surface, un progetto di Ellen van Loon e Giulio Margheri di studio OMA: 500 metri quadrati di un parcheggio sotterraneo in via Cernaia al numero 1, nel cuore di Brera Design District.

A questo si aggiungono cinque menzioni speciali che hanno messo l’accento su contenuti di rilevanza per il mondo del progetto e del design, qualitativamente innovativi e ricchi di significato. Novità di questa edizione: la menzione speciale "Luce per la città" a cura del Salone del Mobile.Milano.

- Menzione INTERAZIONE: “Expériences Immobiles” by Les Eaux Primordiales

- Menzione SOSTENIBILITÀ: RE;COLLECTIVE @ Dropcity

- Menzione TECNOLOGIA: Opposites United Artwork Exhibition by KIA

- Menzione COMUNICAZIONE: Enlightenment | Ron Gilad + NEMO

- Menzione speciale "LUCE PER LA CITTÀ" a cura del Salone del Mobile.Milano: verrà annunciata a metà maggio.

Il Design torna quindi protagonista a Milano dopo due anni di pandemia. E Fuorisalone è, insieme al Salone del Mobile in Fiera, il punto di riferimento per la design industry

Fuorisalone 2023 è stato anche un momento di riflessione sui grandi temi del momento: come il climate change e la sustaniability.

Il Fuorisalone di "Laboratorio Futuro"

Come suggerito dal titolo dell’edizione, “Laboratorio Futuro”, Fuorisalone è stato un grande spazio di sperimentazione in cui brand, progettisti, università, curatori, designer e artisti si sono dati appuntamento per provare a immaginare nuove visioni e linguaggi per innovare.

Fuorisalone è stato anche l’occasione per scoprire la bellezza di alcuni importanti edifici storici della città come Palazzo Broggi, Palazzo Serbelloni, Palazzina Appiani, Palazzo Treves, Palazzo Orsini, Palazzo Bovara, Palazzo Citterio, Palazzo Litta, Palazzo Reale, Palazzo Isimbardi, Palazzo Turati, Palazzo Senato, Palazzo Visconti e il Circolo Filologico Milanese.

Ma anche un modo per esplorare luoghi solitamente inaccessibili come nel caso di Palazzo Treves, nel cuore di Brera Design District, l’ex Macello di Porta Vittoria, immenso complesso abbandonato di circa 15 ettari nella zona sud della città popolato dalla creatività di Alcova. E ancora, Convey che ha aperto le porte di un’ex fabbrica di recente riqualificazione di fronte allo scalo Farini e Morel Milano, 7mila metri quadrati riconvertiti a spazio eventi. Infine, l’Istituto Marchiondi Spagliardi, capolavoro brutalista dell'architetto Vittoriano Viganò, e Dropcity, la nuova casa dell’Architettura e del Design di Milano a due passi da Milano Centrale.