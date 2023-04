Pmi e intelligenza artificiale, l'innovazione che fa crescere le aziende

Intelligenza artificiale: le opportunità di sviluppo per le aziende

L'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati di mercato aiutano le aziende ad aumentare i ricavi migliorando la capacità di sviluppare prodotti di successo, di pubblicizzarli e venderli: è quanto emerge dall’ultimo studio “State of AI” di McKinsey.

In questo contesto, Mare Group, da anni, porta avanti un importante piano di sviluppo tecnologico e di crescita delle imprese, introducendo innovative tecnologie digitali grazie all’utilizzo della hyperautomation, dell’extended reality e dell’intelligenza artificiale.

Tra queste, ha particolare rilevanza la piattaforma Delfi.ai, che consente alle aziende di calcolare il proprio livello di innovazione e cominciare così un percorso di innovazione a costo zero.

Delfi.ai, una grande opportunità di crescita e innovazione

Delfi.ai è un’innovativa piattaforma che calcola il livello di innovazione della tua azienda aiutandoti a intraprendere il giusto percorso di crescita con una serie di prodotti e servizi dedicati.

Delfi.ai nasce dall’esperienza che Mare Group ha acquisito al servizio delle Grandi imprese e che oggi viene messa a disposizione delle Piccole e Medie imprese, a cui vengono forniti gli strumenti tecnologici migliori per innovare e fare la differenza.

Grazie ai continui investimenti e alla collaborazione con Università e centri di ricerca nazionali e internazionali, Mare Group persegue l’obiettivo di venire incontro al bisogno di innovazione e tecnologia digitale delle aziende.

Grazie ad un’accessibilità intuitiva e veloce, Delfi.ai consente alle aziende di analizzare le proprie performance semplicemente tramite la partita Iva, di ottenere un report sul proprio livello di innovazione e accedere ad un ampio numero di servizi e prodotti.

Mare Group vanta un fatturato di 30 milioni di euro e oltre 300 addetti, confermandosi come punto di riferimento nel panorama delle tecnologie abilitanti 4.0, della digitalizzazione e dell’innovazione.

Ed è questa crescita, sia a livello nazionale che internazionale, che l'ha spinta ad allargare il proprio supporto anche alle PMI, accompagnandole nella trasformazione e nello sviluppo innovativo necessario a tenere il passo con le richieste del mercato.

Una piattaforma completa e intuitiva al servizio delle PMI

La piattaforma Delfi.ai fornisce strumenti utili ed efficaci per accrescere il proprio fatturato. Mare Group mette a disposizione delle PMI uno strumento potente e intuitivo, grazie a una dashboard chiara e completa, attraverso cui visualizzare un report completo sulle proprie performance e stabilire il livello di innovazione raggiunto.

Oltre ad analizzare i competitor sulla base del mercato di riferimento e del Codice Ateco, Delfi.ai aiuta a conoscere i propri punti di forza, a superare le criticità, ad accedere autonomamente a servizi e prodotti esclusivi, nonché a benefici fiscali per le aziende.

Non mancano, inoltre, importanti novità che consentiranno ben presto di espandere i servizi dedicati con nuove funzionalità, come una chat in real-time, uno shop di prodotti e servizi per le PMI con 4 differenti percorsi di innovazione.