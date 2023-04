Gruppo Cimbali, presentati i risultati della ricerca "Caffé & Giro d'Italia"

Gli scatti d'Affari

Gruppo Cimbali e Faema presentano i dati della ricerca che racconta il legame tra il rito del caffè e l'amata competizione ciclistica

Il Giro d’Italia, la corsa a tappe che attraversa il Paese a maggio e che viene seguita da 4 italiani su 5 (79,5%), rientra sicuramente tra le passioni capaci di unire e riunire gli italiani, insieme all’amatissimo caffè, bevuto dall’83,1% della popolazione più volte a settimana. È proprio da questo primo legame che prende il via la ricerca “Caffè & Giro d’Italia, due passioni dal sapore tutto italiano” commissionata da Faema, brand di Gruppo Cimbali, e realizzata da AstraRicerche su un campione di oltre 1.000 persone, in occasione del secondo anno di sponsorizzazione ufficiale del Giro d’Italia.

“Insieme ad AstraRicerche abbiamo voluto indagare quali fossero gli elementi in comune tra la bevanda e la competizione più amata dagli italiani”, ha dichiarato Enrico Bracesco, Direttore Generale Gruppo Cimbali. “È stato interessante scoprire quanto i valori del Giro siano gli stessi condivisi dagli amanti del caffè e come le due passioni si intrecciano in un mix sensazionale di piacere, tradizione, condivisione e aggregazione. La ricerca conferma, ancora una volta, il legame storico di Faema con il mondo del ciclismo e intende raccontare l’evoluzione di un brand innovativo, sempre in grado di regalare ai consumatori un’esperienza unica, così come continua a fare l’amatissima competizione da oltre 100 anni”.

“Faema ha sempre fatto parte della grande famiglia del Giro d’Italia e dall’anno scorso è rientrata a pieno titolo come sponsor della Corsa Rosa grazie ad un’azienda di respiro internazionale come il Gruppo Cimbali. Il Giro d’Italia è una vetrina nazionale e internazionale oltre che una piattaforma di comunicazione multimediale in grado di garantire a tutti i nostri partner un’enorme visibilità grazie agli oltre 200 paesi del mondo in cui verrà trasmesso. Faema è legata a doppio filo con il mondo del ciclismo e la Corsa Rosa con la storica formazione che, tra gli anni 50 e 60, vinse il Giro nel 1956 con Charly Gaul e nel 1968 con Eddy Merckx oltre ad aggiudicarsi la classifica a squadre nel 1961, 1962 1968”, ha commentato Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia.

Seguire il Giro d’Italia è certamente un piacere per il 39.9% degli italiani, ma anche un bel mix di relax e di esperienza da condividere con altre persone. Al Giro d’Italia sono infatti associate idee e valori positivi: è una gara che unisce tutti gli italiani (74.2%), è un piacevole argomento di cui parlare con altri (58.8%), è storia personale (ricordi di infanzia: 64.2%) e resta una tradizione di famiglia (56.9%). Il caffè condivide molti aspetti con il Giro d’Italia: è prima di tutto un piacere (64.9%) ed un momento di relax (52.3%); ma è anche un prodotto legato alla condivisione: una scusa per fare due chiacchiere con altre persone (27.2%) ed una vera esperienza da condividere (22.8%).