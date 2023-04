Formigli e il giornalismo di parte. Nuovi attacchi a Meloni a Piazzapulita

Piazzapulita, Formigli e il giornalismo di parte: nuovi attacchi a Giorgia Meloni

E va bene che i giornalisti abbiano una loro opinione politica, ci mancherebbe altro. Il punto è quanto poi questa venga fuori quando si lavora, cioè si rende un servizio a chi legge, guarda e ascolta. Un caso particolare è quello di Corrado Formigli che fa un giornalismo di parte che finisce per irritare i telespettatori anche sella sua stessa idea.

Prendiamo ad esempio il caso di ieri sera di Piazza Pulita con Formigli che non sta più in sé dall’opportunità di avere un po’ più di visibilità dalla scomparsa mediatica di Massimo Giletti. Proprio durante la crisi gilettiana il giornalista si era lamentato che il centro – destra in generale e Fratelli d’Italia in particolare non andassero al suo talk show. Una polemica piagnucolosa e poco opportuna ammantata dei soliti riferimenti alla democrazia che verrebbe violata perché non si va da lui: “Per rispetto verso chi ci guarda, vorremmo chiedere a Meloni e Salvini le ragioni per le quali nessun esponente di Fratelli d’Italia e della Lega accetti di partecipare a Piazzapulita".

Peccato che i politici di centro – destra, compresi quelli di Fratelli d’Italia, alle altre trasmissioni ci vanno eccome, pure su La 7 naturalmente. E quindi il problema è Formigli e non la democrazia.