Milano: 3 arresti per spaccio. C'è anche il rapper 'Nuflex'

La polizia di Milano ha arrestato 3 cittadini italiani per spaccio di sostanze stupefacenti. Tra uomini di loro c'è anche il 24enne noto con lo pseudonimo di 'Nuflex', rapper di Baggio. Gli agenti hanno notato due fermi davanti a uno stabile in via Marco Antonio Colonna, in zona Quarto Oggiaro. Si trattava del rapper e di un uomo di 44 anni. Poco dopo è arrivato a quell'indirizzo un'auto guidata da un terzo uomo, anch'egli di 24 anni, che ha consegnato un pacco in cambio, ha atteso qualche minuto che uno dei due salisse nello stabile e tornasse restituendo una busta. I poliziotti hanno proceduto al controllo dell'auto trovando all'interno 8mila euro in contanti dentro la busta ceduta poco prima e altri 2mila euro in tasca al conducente.

Spaccio, trovata una busta con 8mila euro in contanti

Nell'abitazione sono stati trovati invece 380 grammi di cocaina, bilancini di precisione e alcune buste identiche a quelle consegnata a bordo strada. I tre sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio e per loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere . Hanno tutti e tre precedenti per reati contro il patrimonio o legati alla droga. Il rapper Nuflex, che di mestiere fa il cameriere, è stato identificato come colui che ha consegnato la busta con gli 8mila euro.

