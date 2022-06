Milano-Cortina, Malagò: "Dobbiamo fare i migliori giochi di sempre"

"Grazie ministro Di Maio anche per aver ricordato nel suo discorso la storia del Coni e dello sport, è sempre importante che venga ricordato. Nel 2016 la storia ci impose di fermarci e a distanza di due anni e nove mesi cogliemmo quella opportunità, tipica della genetica degli italiani che soprattutto dopo qualcosa che non è andata bene, hanno sempre saputo individuare un percorso dove sono nate delle opportunità. Il 24 giugno 2019 abbiamo vinto una partita sulla carta impossibile, non eravamo neanche candidati all'inizio, ma abbiamo saputo cogliere alcune debolezze di alcune città e abbiamo avuto l'enorme fortuna di avere un alleato che è stato il Cio che in una sessione in Sudamerica individuò nell'agenda 2020 una formula completamente diverse dalle Olimpiadi moderne". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò nel suo intervento nell'evento ''Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano- Cortina 2026. La diplomazia dello sport di fronte alle sfide globali''.

Malagò: "Abbiamo tracciato un percorso, un case history"

"Noi siamo andati anche oltre l'indicazione di una città. Abbiamo tracciato un percorso, un case history. Dovevamo conquistare i voti delle persone che avevano perso fiducia per quanto accaduto due anni e mezzo prima, il trucco è stato di valorizzare dove eravamo già conosciuti, lì è nato il concetto di Anterselva, la realtà di Milano, Bormio e la Valtellina, così come la narrazione della tradizione di Cortina. Questo puzzle ha fatto si che grazie alla fiducia cieca, quasi da carta bianca, da parte di sei persone, sei rappresentanti delle istituzioni coinvolte. E' stata l'idea di raccontarci con l'espressione massima. Abbiamo fatto squadra, una pagina sui generis di quanto accade nel paese e di cui siamo molto orgogliosi, Dobbiamo fare molto bene, i migliori giochi invernali di sempre", ha sottolineato Malagò.

