Milano, appuntamento 14 giugno a Rho

Il 14 giugno a Rho, alle porte di Milano, si svolgerà la dodicesima edizione di Ring Roosters galà dedicato al pugilato che si caratterizza perché unisce sport e spettacolo. Nelle passate edizioni, oltre ai combattimenti, il pubblico ha potuto assistere ad esibizioni di cantanti e gustare nella zona Vip le pietanze di alta cucina preparate da uno chef. “Anche quest’anno la formula non cambia – spiega l’organizzatore Francis Rizzo del Francis Boxing Team – ed offriremo uno spettacolo piacevole per tutta la famiglia. Avremo dodici incontri dilettantistici con i pugili della nostra palestra: il Francis Boxing Team di Rho. Affronteranno pugili di altre palestre lombarde. Seguiranno due combattimenti professionistici, sulla distanza delle sei riprese, con il peso superleggero Gianpaolo Venanzetti (3-0 con 3 successi prima del limite) e con il peso leggero Francesco Paparo (1 pareggio). Annuncerò a breve i nomi dei loro avversari, sto per finalizzare i contratti". Alcuni famosi rapper accompagneranno verso il ring Venanzetti e Paparo. Tengo a sottolineare che Francesco Paparo, da dilettante, è stato campione d’Italia Under 22. Tra un match e l’altro avremo delle esibizioni di danza. Presenterà Mimmo Zambara, che ha una lunga esperienza come ring announcer di importanti manifestazioni pugilistiche. L’ingresso sarà libero, chiunque potrà recarsi in piazza ed assistere a Ring Roosters. Il primo combattimento è previsto alle 18.00. Per i nostri sponsor e gli ospiti Vip avremo una zona transennata con sedie e 30 tavoli. Mi aspetto il pienone. Voglio ringraziare il sindaco di Rho Andrea Orlandi e l’assessore allo sport Alessandra Borghetti che mi hanno dato una grossa mano a livello organizzativo. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Twich e sui canali You Tube del Francis Boxing Team e del comune di Rho.”

Milano, dodicesima edizione di Ring Roosters

Ring Roosters 12 avrà luogo nel parcheggio del centro commerciale Rho Center, in Via Capuana angolo Corso Europa a Rho. Gli sponsor che hanno reso possibile questa dodicesima edizione sono i seguenti: la Ceres Spa (main sponsor), il centro commerciale Rho Center che ospita l’evento, lo studio medico Relab di Rho, Il Remagio Barbershop di Rho, l’agenzia di assicurazioni Sermolino di Rho, il centro revisioni Sergio Non Solo Gomme di Rho, lo studio dentistico del Dott. Antonio Pennacchio di Rho, il Centro Ortopedico Rhodense, Icaro G&D Edilizia Volante di Legnano, la macelleria Casati di Rho, il ristorante pizzeria Cadorna di Rho ed il centro radiologico CRG di Garbagnate Milanese. “Voglio ringraziare tutti i miei sponsor – commenta Francis Rizzo – per aver creduto nella manifestazione e per aver reso possibile al pubblico di assistervi senza dover pagare il biglietto.”

Settimana dello Sport di Rho dal 13 al 19 giugno

Ring Roosters 12 si svolgerà nel corso della Settimana dello Sport di Rho, prevista dal 13 al 19 giugno. “Far parte della Settimana dello Sport della mia città è una grande soddisfazione – dichiara Francis Rizzo – e sono felice di essere finalmente riuscito a portare Ring Roosters a Rho dopo averlo organizzato a Milano ed in altre città dell’hinterland milanese.”