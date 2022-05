Milano, furto al bancomat. Arrestata donna in viale Monza

Gli agenti del Comando di Polizia Locale del Municipio 3 sono intervenuti lo scorso mercoledì in viale Monza durante il furto ai danni di un cittadino che stava prelevando allo sportello del bancomat di un istituto di credito all'altezza del numero civico 136. Gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 22 anni di nazionalità peruviana per i reati di cui all’articolo 624 e 625 del codice penale.

Il cittadino stava prelevando quando ha sentito una mano sulla spalla

Il cittadino stava prelevando allo sportello quando ha sentito battere una mano sulla spalla; nel voltarsi ha visto una giovane donna impossessarsi rapidamente delle banconote appena uscite dalla fessura e in procinto di prendere anche la tessera. Il cittadino è riuscito a fermarla, facendo cadere soldi e bancomat, mentre i complici del furto sono fuggiti.

I passanti hanno avvertito le forze dell'ordine

Alcuni passanti hanno quindi richiamato l'attenzione dei vigili in pattuglia che, subito intervenuti, hanno fermato la giovane e proceduto a formalizzare l'arresto portandola all'Ucaf (Ufficio centrale arresti e fermi) di via Custodi. L'arresto è stato convalidato con obbligo di firma dall'autorità giudiziaria.

