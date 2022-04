Milano, la Triennale cerca il direttore generale

Dopo la conferma di Stefano Boeri alla presidenza, la Triennale di Milano ha pubblicato l'avviso per l'affidamento dell'incarico professionale di direttore generale della fondazione come previsto dal suo statuto.



L'avviso è consultabile sul sito della Triennale. Il termine per l'invio delle candidature è stato fissato al 21 aprile 2022 alle ore 12.00

