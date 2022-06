Moratti:"Nuovo bando per 900 medici di medicina generale. Al via 15 giugno"

"Apriamo un nuovo bando" per i medici di medicina generale "il 15 giugno", bando "che si chiude il 15 luglio" per "900 medici di medicina generale che per la prima volta è aperto anche a medici che possono venire da fuori regione e ai nuovi diplomati. Ci sono anche facilitazioni previste come ad esempio una cinquantina di case Aler che sono date a Medici di base nell'ambito della regione. Stiamo lavorando con Aler per aumentarle". Lo ha annunciato la vicepresidente di Regione Lombardia e assessora al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti durante un punto stampa al Salone del Mobile di Milano.

Su Calenda: "Ringrazio e ricambio in maniera convinta Carlo Calenda per le parole di stima"

"Ringrazio e ricambio in maniera convinta Carlo Calenda per le parole di stima. Ci sono diverse ipotesi e riflessioni in corso, tutte con l'obiettivo di una politica del fare che dia risposte concrete ai bisogni e alla qualità di vita dei nostri cittadini". Così Letizia Moratti ha poi commentato le parole del leader di Azione, secondo cui sarebbe "un'ottima candidata" governatrice. "Ci sono riflessioni in corso che non sono solo mie. Non sono solo ipotesi mie", ha detto Moratti al suo arrivo al Salone del Mobile, sulla possibilità di una sua candidatura per un 'terzo polo'. "Calenda lo sento, certo", ha concluso.

Leggi anche:

Leggi anche: