Nuovi treni, entro fine anno 15 nuovi Donizetti sulle linee lombarde

Debutteranno domenica 12 giugno sui binari lombardi i nuovi Donizetti, treni monopiano con 263 posti a sedere: i primi due convogli circoleranno sulla linea che collega Bergamo e Brescia, Capitali della Cultura 2023, e sulla Brescia-Cremona. Gli ulteriori 13 convogli in arrivo nel 2022 saranno destinati anche alle linee Cremona-Treviglio e Treviglio-Bergamo.



Primi convogli della commessa relativa all'Accordo Quadro



Si tratta dei primi convogli della commessa relativa all’Accordo Quadro e al contratto applicativo firmati da FNM, FERROVIENORD e Alstom a fine novembre 2019, in seguito alla gara bandita grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia.



Nuovo Donizetti presentato oggi al deposito ferroviario



Il nuovo Donizetti è stato presentato oggi al deposito ferroviario di Fiorenza, nel corso di un evento cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, il presidente di FNM Andrea Gibelli, il presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna, l'amministratore delegato di Trenord e direttore generale di FNM Marco Piuri, l'amministratore delegato di Alstom Italia e presidente e amministratore delegato Alstom Ferroviaria Michele Viale.

Il programma di Regione Lombardia



Il programma di rinnovo della flotta dei treni di Regione Lombardia prevede l’immissione in servizio di 222 nuovi convogli per il servizio ferroviario lombardo, grazie a uno stanziamento complessivo di 1,958 miliardi: 1,607 miliardi del programma approvato nel 2017 e aggiornato nel 2019 (176 treni, di cui 105 ad alta capacità, 41 a media capacità e 30 diesel elettrici) più 351 milioni aggiunti con la delibera del 17 marzo 2021, con cui è stato deciso l’acquisto di altri 46 convogli, 26 ad alta capacità (10 aeroportuali per Malpensa a configurazione lunga e 16 aeroportuali per Bergamo a configurazione corta) e 20 a media capacità (contratto applicativo firmato a marzo 2021). A questi si aggiungeranno 14 treni a idrogeno nell’ambito del progetto H2iseO per un investimento di oltre 160 milioni di euro (6 già acquistati) e 9 convogli destinati al servizio transfrontaliero Ticino-Lombardia TILO, che porteranno in totale 245 nuovi mezzi sui binari lombardi.

I Donizetti presentati oggi si affiancheranno ad altri 10 convogli monopiano già in circolazione, prodotti da Alstom appartenenti alla famiglia “Coradia Stream” (modello “Pop”), acquistati tramite una cessione di contratto da parte di Trenitalia, e a 45 treni Caravaggio doppio piano ad alta capacità, di cui 5 modello “Rock”. Dal 12 giugno, i nuovi treni Caravaggio inizieranno a circolare anche sulla linea Milano-Treviglio-Brescia. Complessivamente saranno 57 i nuovi treni in servizio.



Attilio Fontana: "Investimento senza paragoni con altre realtà"



“L’investimento di Regione Lombardia per rinnovare la flotta dei treni è ingente e non ha paragoni con altre realtà nel Paese – commenta il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana -. Siamo la Regione che stanzia più risorse non solo per l’acquisto di nuovi convogli, ma in generale a favore del sistema di trasporto pubblico locale. I treni nuovi che stanno entrando in servizio garantiscono una migliore esperienza di viaggio agli utenti. Più comfort, più efficienza, ma anche una riduzione sensibile dei consumi nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale. Stiamo mettendo in campo sforzi considerevoli, compresi gli interventi infrastrutturali sulla rete di FERROVIENORD. La gran parte delle rete ferroviaria in Lombardia però, come noto, è di competenza statale: occorre che ognuno faccia la propria parte, perché per assicurare un servizio soddisfacente sono necessari treni di ultima generazione ma anche binari efficienti”.



Claudia Maria Terzi: "Prosegue impegno Regione Lombardia"



“Prosegue l’impegno di Regione Lombardia – aggiunge l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi - nel portare a termine il programma di acquisto treni e al completamento delle consegne, nel 2025, tutte le linee del servizio lombardo disporranno di treni nuovi o di ultima generazione. Complessivamente si tratta di 222 convogli suddivisi in tre modelli: quelli a due piani “Caravaggio” per le linee suburbane ad alta frequentazione e per gli aeroporti, i treni a un piano “Donizetti” per le linee regionali, e quelli a trazione diesel elettrici “Colleoni” destinati alle linee regionali non elettrificate. Tutti i treni utilizzano la nuova livrea progettata da Giugiaro per Regione Lombardia, caratterizzata dal simbolo della "doppia freccia" verde, ormai il marchio di fabbrica del trasporto pubblico locale lombardo”.



Andrea Gibelli: "Nuova tappa percorso rinnovamento flotta"



“Con l’arrivo e la messa in servizio dei nuovi Donizetti – commenta il presidente di FNM Andrea Gibelli - segniamo un’ulteriore tappa nel percorso di rinnovamento della flotta, reso possibile grazie ai finanziamenti e alle indicazioni di Regione Lombardia. Oltre a migliorare il servizio e ad offrire un’esperienza di viaggio più confortevole, i nuovi treni garantiscono una significativa riduzione dei consumi e sono quasi interamente realizzati con materiali riciclabili”.

“L’entrata in servizio dei nuovi treni Donizetti costituisce un altro decisivo passo avanti della mobilità lombarda – sottolinea Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord e direttore generale di FNM-. Il treno è perno di un sistema che deve reggere le sfide dell’innovazione e dell’ecologia: un territorio cresce se si muove bene e con i mezzi giusti, ovvero se il treno fa il treno, aggregando grandi numeri, il bus agisce su reti territoriali connesse alla ferrovia e i servizi “a chiamata” rispondono ai bisogni specifici di grandi centri che generano forte domanda di trasporto (eventi, centri direzionali, fiere, ecc…). I nuovi treni, confortevoli e veloci, rappresentano oggi uno dei simboli delle grandi transizioni che stiamo affrontando”.

"Come Alstom siamo orgogliosi di poter contribuire a un modello di trasporto regionale sostenibile, in linea con gli obiettivi nazionali in materia di transizione ecologica - dichiara Michele Viale, amministratore delegato di Alstom Italia e presidente e amministratore delegato Alstom Ferroviaria -. Siamo molto fieri di essere stati scelti da FNM e FERROVIENORD per migliorare la capacità di trasporto, rendendola moderna e innovativa, della Regione Lombardia. La nuova generazione di Coradia Stream rappresenta l’ultima versione di treno elettrico progettato e prodotto da Alstom Italia per il trasporto regionale. Un prodotto all'avanguardia che ha come caratteristiche un basso consumo energetico e il fatto di essere composto in larga parte da materiali riciclabili. Alstom si posiziona sul mercato italiano come un leader globale e che propone una mobilità smart e sostenibile. Stiamo investendo molto per rendere il trasporto ferroviario extra-urbano e urbano più ecologico”.



