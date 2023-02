Pd, Roggiani: "Elly prima donna segretaria. Nuova stagione per il partito"

Silvia Roggiani, segretaria del Pd Milano Metropolitana, in un post su Facebook commenta l'esito delle primarie del partito esultando sia per la partecipazione sia per la prima donna segretaria del Pd. La parlamentare, infatti, ha scritto un lungo post sui social. "Oltre un milione di donne, uomini e giovani ieri hanno partecipato alle Primarie per il nuovo Partito Democratico - si legge nel post - di cui quasi 70 mila a Milano Metropolitana. Una straordinaria partecipazione per quella che è stata a tutti gli effetti una nuova grande festa democratica da Sud a Nord del nostro Paese e che ha premiato Elly Schlein, la nostra prima segretaria nazionale donna. Con lei e al suo fianco, oggi, si apre una nuova stagione per la nostra comunità, una stagione che ci vede prima forza all’opposizione di questa destra in Parlamento e nelle piazze".

"Il Pd? Qualcuno lo dava per morto.."

In merito alla salute del partito, Roggiani ha poi aggiunto che "c'era chi ci dava per morti e credeva che lo scioglimento sarebbe stato l’unica soluzione. Ecco, a loro ha risposto la 101enne Eda che ieri si è recata accompagnata dal figlio, a uno dei seggi di Magenta spiegando ai volontari che dalla fondazione del Partito Democratico ha sempre votato alle Primarie e non voleva di certo mancare oggi. Oggi il PD è vivo e sono certa sarà unito in questa fase. Il messaggio dalle urne di Milano città e area metropolitana è stato chiaro. Ci tengo a ringraziare chi ha animato con le idee e le proposte questo congresso: Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli e la nostra neosegretaria Elly Schlein. E chi lo ha reso possibile: le nostre iscritte, i nostri iscritti, le segretarie, i segretari e le volontarie e i volontari. Infine, un grazie speciale anche a Enrico Letta. Ripartiamo dai nostri valori, dal lavoro, dai diritti, troppi, non ancora riconosciuti, da una crescita che crei occupazione sostenibile ambientalmente e socialmente. Buon lavoro Schlein e a tutte e tutti noi!".