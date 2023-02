Chi è Elly Schlein, da bambina di Letta a Obama: ritratto della segretaria dem

Primarie Pd, Elly Schlein ha vinto: il ritratto della nuova segretaria dem

La vittoria di “Ellə” Schlein, rappresenta la fine del Partito democratico come partito dei lavoratori erede ibrido del Partito Comunista Italiano. Da questo momento il Pd sarà un grande partito radicale di massa, il sogno di Marco Pannella. Identità di genere, ideologia Woke, Cancel culture e chi più ne ha più ne metta. Con la sua elezione a segretario si apre una prateria alla sinistra vera di Fratoianni e company. Ora attendiamo la trasformazione della CGIL in qualcosa di simile e la rivoluzione sarà compiuta.

Tenere d’occhio le sopracciglia di Maurizio Landini per avere il polso della situazione. Elly Schlein, schwaista, ex bambina di Letta, già bambina di Obama, sardinista, nome “tetesko di Svizzera”, bisessuale dichiarata, nasce a Lugano da un professorone universitario statunitense d’origine ebraica prevenente dall’Ucraina che, di questi tempi, non guasta mai, e da una professorona italiana parimenti universitosa. Parenti molto altolocati tra cui il solito archetipale zio “avvocato antifascista” e il fratello matematicone aduso ad integrali e differenziali di qualità.